Capello: “Inter? Primo tempo senza creare e secondo senza determinazione”

Vince l'Inter, ma per Fabio Capello non convince. L'ex allenatore, ospite di Sky, ha commentato la prestazione dei nerazzurri di Inzaghi contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole: "L'Inter ha avuto occasioni incredibili, facili da realizzare, ma non ha mai giocato con quella determinazione quando è andata in superiorità numerica. Nella prima parte, invece, non ha creato niente: pochi movimenti, nessun dribbling, e questo ha aiutato gli avversari a difendersi".