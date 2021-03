EDICOLA CDS – Capello: “Dico Inter, ha già vinto. Conte bravo a cambiare”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore propone un'intervista a Fabio Capello sulla lotta scudetto

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore propone un'intervista esclusiva a Fabio Capello, che ribadisce quanto dichiarato più volte: secondo don Fabio, infatti, l'Inter ha già vinto lo scudetto: "Capello: 'Dico Inter, ha già vinto. Antonio bravo a cambiare in corsa. Decisiva la sconfitta del Milan a La Spezia. I club italiani poveri di qualità e semplicità. Non rinneghiamo la storia, anche Guardiola si è messo a difendere'".