Capello: “Scudetto? Inter favorita, ecco perché. Che personalità con la Roma. Radu…”

Le parole del tecnico a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter , Fabio Capello ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Il Milan in questo momento mi sembra un po' più tonico, i due risultati non mi sono piaciuti, non mi è piaciuta la squadra. Potrebbe succedere quello che è successo all'Inter con la Juve, il gol di Tonali potrebbe dare quella convinzione".

"Io vedo l'Inter una squadra molto forte con un livello di qualità superiore a tutte le altre. La convinzione che ho visto nelle ultime gare, soprattutto con la Roma che mi sembrava un ostacolo difficile da superare, invece l'ha giocata alla grande, con personalità. Radu? Per l'Inter non sarà una gara semplice, la sicurezza che ti dà un portiere, soprattutto adesso che l'Inter preferisce partire dal basso con Handanovic hanno un certo sincronismo, non so se Radu ha questo sincronismo. Calhanoglu? Ha corsa e qualità, è uno che corre e recupera. Eriksen, che ha tanta qualità, a livello dinamico mancava. Secondo me aveva difficoltà a entrare nella squadra di Conte proprio per questo motivo"