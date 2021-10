Capello: “Inter, tutti coinvolti. Due fatti da insegnare. Però Handa sul gol…”

Le parole dell'ex tecnico: "La squadra c'era e ha meritato di vincere: sul gol dello Sheriff però Handanovic qualcosa in più poteva fare"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter sullo Sheriff Tiraspol: "L'Inter ha preparato la partita per essere pronta a coprire i contropiedi avversari: in un'azione Dzeko recupera un attaccante dello Sheriff. La squadra c'era e ha meritato di vincere: sul gol dello Sheriff però Handanovic qualcosa in più poteva fare. I giocatori dell'Inter si sentono tutti molti coinvolti: gli attaccanti sono rientrati più volte. L'anno scorso l'Inter non subiva mai, erano sempre piazzati perfettamente e giocavano in un'altra maniera: stasera era preparata per attaccare, giustamente perché dovevano vincere. Dzeko e Lautaro ad un certo punto hanno fatto due rientri da insegnare: questo dimostra che la squadra è compatta".