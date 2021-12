Capello: “Inzaghi intelligentissimo, l’Inter può creare problemi al Liverpool”

Intervistato da Fanpage, Fabio Capello ha fatto il punto sul campionato di Serie A, elogiando il lavoro fin qui svolto da Simone Inzaghi

"C'è una cosa che va evidenziata subito: l'intelligenza dei due allenatori. Conte ha messo in evidenza la forza della squadra, che aveva gente veloce quando ripartiva. Aveva tutti i motivi per poter giocare in quel modo perché così creava grandi difficoltà agli avversari. Simone Inzaghi ha invece giocatori con caratteristiche diverse. Dzeko non può partire in contropiede, così ha costruito tutto su delle basi che funzionavano già come centrocampo e difesa".