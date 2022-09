Capello: ”Juve vera per 30′, poi calo mentale. Allegri sta mancando ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di turnover, specialmente di Lazio: ''Sembra anche una mancanza di rispetto per l'avversario e per quelli che giocano. Si perde la struttura della squadra, non c'è niente da fare''.

''Sarri, Spalletti, Allegri e Mourinho sono allenatori importanti che hanno preso in mano una squadra. Al primo anno devono capire come lavorano, l'anno dopo saranno giudicati. Napoli sta facendo benissimo, Sarri sta facendo un buon lavoro con la Lazio e si vedono i risultati. Allegri manca. Manca completamente. Mourinho ha vinto una Coppa, chi è assente è Allegri. Gli sono mancati dei muri portanti della squadra, dei giocatori sui quali aveva costruito il gioco. Gli è arrivato Milik in soccorso, contro il Benfica ho visto una Juve vera per 30' ma mi domando cosa succede, non è un calo fisico, è un calo mentale, di attenzione, di convinzione. Allegri via? Dopo i rientri degli assenti, si può discutere. La vera difficoltà è in Champions''