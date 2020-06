Capello: “Lautaro? Aiuta la squadra in difesa ed è competitivo. Ma ora lo è anche l’Inter…”

Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato della trattativa del Barcellona per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez:

“Lautaro è un ottimo giocatore. È molto veloce nei movimenti e nello smarcarsi e anche quanto punta alla porta. È molto bravo anche di testa, sebbene non sia altissimo sa colpire perfettamente. Sa dove mandare il pallone, colpisce con qualità rendendo la traiettoria difficile per i portieri. È un giocatore che sa fare gol, sa colpire rapidamente e così il portiere non ha il tempo di reagire. Aiuta molto la squadra nella fase difensiva. È un giocatore che pressa, che corre, che si logora per il bene della squadra. Sia lui che Pjanic li vedo pronti per affrontare la sfida del Barça. Lautaro è un giocatore competitivo e lo è anche l’Inter come sta dimostrando in questa stagione”.