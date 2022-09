Capello: “Lautaro fuori, non capisco. Onana titolare? Handanovic così si sente vecchio”

In studio a Sky, ha parlato così prima di Viktoria Plzen-Inter, match valido per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League

In studio a Sky Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato così prima di Viktoria Plzen-Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League:

“Lautaro fuori? Era l’uomo più in forma nell’ultima, dava lo sprint diverso, la determinazione, era il trascinatore. Non l’ho capita la scelta. L’alternanza dei portieri non dà sicurezza alla difesa. Se poi fai giocare Onana in Champions, vuol dire che in testa hai già dei valori. E Handanovic si può sentire vecchio, io la leggo così. Mi sorprende la scelta Acerbi, questo è un regalo per Mancini", le sue dichiarazioni.