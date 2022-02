Capello: “L’Inter ha personalità, qualità e forza: è da Champions. Il Liverpool…”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore negli studi di Sky Sport alla vigilia della gara d'andata tra Inter e Liverpool

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel prepartita delle sfide d'andata di Champions League Sporting-Manchester City e PSG-Real Madrid, l'ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha presentato la gara da Inter e Liverpool, in programma domani sera a San Siro.

"L'Inter si è riconfermata nell'ultimo periodo. È una squadra che ha personalità. Anche nel derby perso contro il Milan ha dimostrato di essere più squadra di avere più qualità e più forza. Ora ha la forza fisica per partecipare a una competizione importante come la Champions League e quindi va rispettata. Il Liverpool dell'ultimo periodo non è un grandissimo Liverpool...".