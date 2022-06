Capello: “Inter la più attrezzata, Lukaku strabordante. Dybala? Dico che…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello, allenatore, ha parlato così del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: «Quando un giocatore è stato bene in un posto, si è esaltato tanto da esser pagato 115 milioni dal Chelsea e chiede di tornare è molto positivo. Vuole far vedere, c’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato. In Italia non sappiamo difendere, non abbiamo gente in grado di fermarlo: è strabordante. L’Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito».