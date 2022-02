Capello: “Balotelli? Mancini lo conosce bene. Dipenderà da lui. Zaniolo…”

L'allenatore ha parlato della convocazione dell'attaccante da parte del ct e ha detto la sua anche sull'ex centrocampista nerazzurro

Capello ha parlato della possibilità che Manciniconvochi Balotelli anche in vista dei play-off per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. «Se il CT lo ha convocato e lo aveva portato con sé anche al City. Lui lo conosce bene, quindi credo che abbia fatto bene a convocarlo per lo stage e avrà parlato anche con il suo tecnico, Montella. Mario ha qualità, una tecnica non indifferente e ha grandi capacità ma tutto dipende da che Balotelli si presenterà al momento della convocazione. La scelta di Mancini non è facile», ha spiegato.