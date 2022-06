Capello: “Mancini? Esperimenti esagerati con la Germania. E i difensori non…”

Mancini ha fatto tanti esperimenti, forse anche esagerati andando a giocare in Germania con una squadra troppo leggera per testare i calciatori ricordando la Germania di Bologna. Io credo che ha l’imbarazzo della scelta a centrocampo, in difesa qualcosa possiamo mettere, quando recupereremo tutti i giocatori penso che qualcosa si possa fare".

"Siamo affascinati dal Guardiolismo vecchio stampo, ma dobbiamo abituare i centrocampisti ad andare in verticale, a controllare la palla in avanti. È normale che le punte in Nazionale soffrano, si sceglie sempre il passaggio indietro o laterale. Agli Europei abbiamo approfittato di Spinazzola che è fortissimo a rovesciare l’azione, è travolgente. I difensori sono disabituati a giocare la palla in avanti e questo è grave".