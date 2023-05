Capello: “Milan deve essere compatto. Per l’Inter la cosa più brutta sarebbe…”

"Pioli ha detto una cosa giusta, il Milan deve essere compatto, se non lo è, contro questa Inter che riparte in contropiede con qualità e forza, è difficile fermarla. Non so come faranno ad essere compatti con questa formazione. La cosa più brutta che potrebbe capitare all'Inter è cercare di perdere tempo: non si deve mettere in difesa, sarebbe un errore perché darebbe forza al Milan. Non dovrà accadere a casa Inter. Per il Milan la chiave saranno le posizioni di Tonali e Krunic, se riescono a bloccare l'Inter, allora c'è speranza. L'Inter è una squadra più semplice del Milan, Dimarco è l'unico che può fare la giocata"