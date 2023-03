Capello: “Napoli impressionante, Inter e le altre non esistite. Interessante…”

Fabio Capello, in collegamento con Sky Sport, è tornato su quanto accaduto fino a questo momento nel campionato di Serie A e, in particolare, sull'exploit del Napoli. Queste le sue parole: "Spalletti ha fatto qualcosa di impressionante, visto che Inter, Juventus e Milan non sono esistite. Sarà interessante per questo motivo vedere la sfida di Champions con Milan, nella quale magari la storia dei rossoneri potrà dare qualcosa in più. Mi interessa capire che reazione avrà la squadra di Pioli e se avrà continuità il Napoli anche in Europa".