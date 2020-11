Capello: “Vista l’andatura di Juve e Inter, Napoli-Milan è sfida scudetto. So che domenica…”

Lei come se l’aspetta?

«Bella, perché siamo al cospetto di due squadre che inseguono il risultato attraverso il gioco o anche quella che comunemente chiamiamo un’idea. Il Napoli ha la sua, il Milan ne ha un’altra, ma entrambe esprimono una propria identità. So che ci divertiremo, ne sono quasi convinto, e ritengo che questi novanta minuti rientrino nella categoria delle sfide da non perdersi assolutamente».

A

nche perché chi vince può approfittarne, chiunque sia, per dar corpo alle proprie fantasia.

«Ma pure perché, vista l’andatura della Juventus e dell’Inter, spargerebbe su di sé un pizzico di ulteriore autostima. Siamo in presenza di un campionato strano e stavolta è lecita qualsiasi opinione: può accadere di tutto, ci sono sei o sette club che sono destinati a rendere interessante la lotta. C’è un equilibrio

e

la differenza la fa l’ambizione. Napoli e Milan hanno l’occasione per valutare la propria e però hanno lo spessore per essere considerate tra le pretendenti al trono».

C’è, insomma, uno scudetto a disposizione di tanti.

«Il Covid-19 è una insidia, ahimè, imprevedibile e può togliere in ogni momento ad un allenatore giocatori di capitale importanza o anche semplicemente utili. Non sai mai quello che ti può succedere e non sei preparato a fronteggiare l’emergenza. Questa realtà favorisce l’incertezza e per me c’è un bel po’ di candidate al ruolo di campione d’Italia, Napoli e Milan incluse».