Capello: “Perisic fa la differenza, preoccupa l’avversario. Inter in grande condizione”

Dopo la vittoria dell'Inter sull'Udinese e del Milan sulla Fiorentina, a Sky Calcio Club l'ex tecnico Fabio Capello ha analizzato il duello in vertice e le due prestazioni:

"Perisic ha fatto la differenza sempre, in tutte le partite e in tutto il campionato. Preoccupa l'avversario. Riesce ad arrivare sul fondo e crossa bene, ha visione di gioco. Fa la differenza. Oggi l'Inter mi è piaciuta, l'Udinese è tonica, ma l'Inter ha dimostrato di essere in grande condizione e questo è molto importante.