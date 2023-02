Capello sicuro: “Perisic è il pericolo numero uno per il Milan”

Presente negli studi di Sky Sport per seguire gli impegni di Champions League, Fabio Capello ha alzato il sipario anche su Milan-Tottenham. Tra gli inglesi gli ex Inter Antonio Conte e Ivan Perisic: "Mi accontenterei di vedere il Milan del secondo tempo col Torino, un Milan più rapido e più deciso, che ha capito il sistema di gioco e che gioca in verticale. Contro questo Tottenham dovrà giocare così, con i passaggi in difesa e col pressing inglese si rischia. Il Tottenham ha problemi difensivi ed il portiere non dà molta fiducia alla squadra di Conte. I cambi di campo con Perisic che arriva e può mettere la palla di sinistro e di destro sono il pericolo numero uno per i rossoneri".