Capello racconta: “Ronaldo al Milan? Mi chiamò Berlusconi e io gli risposi…”

Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Fabio Capello, ex allenatore, ha raccontato la cessione di Ronaldo Il Fenomeno al Milan: "Ricordo una telefonata di Berlusconi quando decisi di vendere Ronaldo. Mi chiese come era e dissi che non voleva allenarsi, gli piacciono molto le donne e fare feste e gli dico di lasciare stare. Il giorno dopo in prima pagina vidi 'Ronaldo al Milan'. Fu una cosa troppo divertente".