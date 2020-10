Inter, Capello: “Il rebus è tra Perisic e Darmian. Eriksen? Se sei un fuoriclasse ti imponi”

Fabio Capello, prima di Inter-Borussia M – gara valida per il girone B della Champions League, ha parlato della sfida che si gioca al Meazza. «Hakimi è molto veloce e può fare la differenza con le sue qualità, soprattutto con le difese ballerine di quest’anno. Il rebus è tra Darmian e Perisic, su quale fascia giocano, sarà bello da vedere. Darmian potrebbe andare ad aiutare Kolarov. Darmian è più discreto a difendere e quando viene avanti non è Hakimi. Eriksen qualcosa in più può dare. Se è veramente un fuoriclasse si impone. Evidentemente quando giochi nella squadra come l’Inter e giochi in Italia diventa tutto più difficile. Mi piaceva tantissimo Eriksen, ero convinto che il club avesse fatto un grande acquisto».

(Fonte: Skysport)