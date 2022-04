Capello: “Scudetto, dico Napoli. Ecco cosa voglio dire a Dybala. Deve pregare…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico parla della lotta scudetto e del futuro dell'argentino

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha toccato diversi argomenti. Dal mancato rinnovo di Dybala , fino alla corsa scudetto. A proposito dell'attaccante argentino, il tecnico dichiara: "Faccia un salto da Padre Pio".

«Deve pregare di non farsi più male, è solo questo il suo problema. Lo vogliamo discutere tecnicamente? Negli ultimi due anni ha avuto noie di ogni genere, anche un’infezione urinaria, e ha giocato troppo poco. Se in salute - sì, la salute - è un top». (Fa una pausa) «Un consiglio? Stai bene a Torino? Proponi alla Juve un contratto di un anno, sfidala, rimettiti in gioco e dimostrale di nuovo quanto vali».