Capello: “Inter favorita per lo scudetto. In Italia nessuno può fermare Lukaku”

Fabio Capello, intervistato da SportWeek, ha detto la sua sulla nuova stagione da poco iniziata: "L'Inter resta la favorita per il titolo. Ha fatto tornare Lukaku, decisivo per il titolo due anni fa: in Italia nessun difensore può fermarlo. Certo, prima non si faceva mai male e adesso è già infortunato. Ha perso Perisic che faceva la differenza, ma, a livello di cross, Dimarco è altrettanto valido. Lukaku è il colpo del mercato. Un colpo da 8. Il belga è la ciliegina su una rosa già eccellente di suo. Lo avessero avuto l'anno scorso, i nerazzurri avrebbero vinto lo scudetto".