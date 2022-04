Juve-Inter, gara evento: il 100% di capienza 756 giorni dopo. 200 Paesi collegati

Sarà una grande sfida quella tra bianconeri e nerazzurri e l'attesa si fa più forte con la riapertura degli stadi

Il derby d'Italia si gioca quindi in un nuovo clima di festa e l'ultima partita che si era giocata con tutti gli spettatori presenti allo stadio era stata proprio Juve-Inter, l'8 marzo, due a zero per i bianconeri (Ramsey-Dybala) all'epoca di Sarri. Il giorno dopo la Serie A chiuse i battenti fino all'estate quando, dopo il lock-down, il campionato è ricominciato a porte vuote e in mezzo ad una marea di regole.