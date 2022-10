Capocannoniere Serie A, le quote: Vlahovic in pole, crolla la quota di Lautaro

Sono bastati due turni per portare Lautaro Martinez in prima fila nella corsa al titolo di capocannoniere

Sono bastati due turni per portare Lautaro Martinez in prima fila nella corsa al titolo di capocannoniere. Dopo aver interrotto contro la Salernitana il lungo digiuno in campionato, il Toro è stato decisivo per la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, grazie a una doppietta che lo ha portato a sei reti complessive in Serie A. Un ritorno imperioso anche nelle quote dei bookmaker, con il taglio netto della quota sull'argentino: dato a 16 appena venti giorni fa, Lautaro è ora offerto a 5,50 sia su Planetwin365 che su Olybet.it, appena dietro il duo formato da Vlahovic e Immobile, ancora i primi contendenti.