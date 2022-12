Inter, capolavori Brozovic e Lautaro: pagati 8 e 25mln, oggi ne valgono 35 e 75

Decisivi in Nazionale, ma pure nell'Inter , e non da oggi. Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, che questa sera si sfideranno nella prima delle due semifinali Mondiali tra Croazia e Argentina, sono fra le operazioni di mercato più riuscite del club nerazzurro negli ultimi anni. Pagati rispettivamente 8 e 25 milioni dalla Dinamo Zagabria e dal Racing di Avellaneda, infatti, come riporta Libero oggi valgono ben altri prezzi. Scrive il quotidiano:

"Due giocatori decisivi in nazionale, come nell’Inter, di cui sono tra i principali trascinatori, nonostante fossero arrivati a Milano quasi in punta di piedi, con operazioni intelligenti e non onerose: Brozovic fu pagato la bellezza di 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria nel 2016, Lautaro 25 dal Racing de Avellaneda due anni più tardi. Ma oggi, sul noto portale di riferimento Transfermarkt, valgono rispettivamente 35 e 75 milioni. E il vincitore della sfida nella sfida tra Lautaro e Brozovic si candida per portare avanti la tradizione che vede almeno un giocatore dell’Inter presente in finale dei Mondiali dal 1982 in poi".