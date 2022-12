Capozucca: “Caos Juve? Cose che fanno male al calcio. Cassano ha competenza”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del club sardo sul terremoto in casa bianconera, il mercato e Cassano

Alessandro De Felice

Caos Juve e il mercato in arrivo, ma non solo. L'ex direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei temi caldi legati al calcio italiano:

"Il caso Juve? Su questa storia è difficile esprimere un giudizio. Essendo fuori dal contesto non è bello giudicare dall’esterno. Sono cose che fanno male al calcio, si è alzato un polverone e quando si parla di Juve viene tutto amplificato. Inutile fare processi sommari. Ci sono delle persone preposte a giudicare, saranno loro a farlo".

Questa vicenda influirá sul mercato?

"Sicuramente si. Oggi in virtù di quello che sta accadendo si può essere meno superficiali. E comunque in Italia ci sono dirigenti molto ligi ai regolamenti e ai doveri professionali. Non bisogna pensare che tutto sia marcio. Tante situazioni sono chiare. Qualche problema però questa situazione la crea".

Come sarà il mercato di gennaio?

"Chi ha giocatori forti se li tiene, chi è in difficoltà cercherà di fare mercato e quindi proverà a prendere giocatori funzionali. Chi sta bene invece no. Faccio un esempio: il Napoli non penso abbia l’obbligo di fare mercato".

Che colpo Kvaratskhelia.

"Lo conoscevo come un buon giocatore. Non pensavo potesse avere un impatto del genere. Vanno dati i meriti a Giuntoli che ha voluto fortemente il calciatore. Poi è normale che ci siano dei valori da parte di chi li allena. Insieme a Gasperini Spalletti è uno dei migliori allenatori in circolazione".

Cassano e la Bobo tv: si sta distinguendo per alcune gaffe. Pensa ancora che sia un grande competente di calcio?

"Lo ripeto: a livello di competenze per quello che conosciuto e frequentato in una chat di gruppo durante il lockdown è preparato. Per quanto riguarda i discorsi che fa alla Bobo tv non so mai se siano esternazioni colorite oppure pensieri suoi. Però ha grande competenza e conoscenza del calcio".