Stefano Capozucca, noto direttore sportivo, nel suo intervento per TMW ha parlato anche dell’uscita di Christian Eriksen dalla rosa dell’Inter: “Si pensava a un epilogo diverso. Secondo me ci sono anche discorsi di ambientamento: il ragazzo non si è integrato in Italia e nei meccanismi del gioco di Conte. Ora è giusto che possa trovare una collocazione dove possa trovare maggiori soddisfazioni. L’Inter, magari anche con uno scambio, può sopperire a questo”.