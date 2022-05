Capozucca: “Mazzarri? Tengo per me alcune considerazioni. Siamo giunti…”

Le parole del ds intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alessandro Agostini

Stefano Capozucca, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alessandro Agostini. Il Direttore sportivo del Cagliari è tornato sull'allontanamento di Walter Mazzarri: "Mi tengo per me alcune considerazioni, conta solo il presente e il futuro. Pensiamo a Salerno. Ci vedremo per la conferenza finale e esamineremo tutto. Siamo giunti alla conclusione lunedì in tarda serata, al momento siamo retrocessi e qualcosa dovevamo esaminare. Alcuni eventi ci hanno portato alla scelta".