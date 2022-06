Capozucca: “Nainggolan? La verità è un’altra. Ecco perchè non è rimasto a Cagliari”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa ha spiegato i motivi del mancato ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan, che nei giorni scorsi ha accusato i rossoblu di non aver mantenuto la parola: "A Nainggolan sono affezionato, è stato un giocatore fondamentale a livello di gruppo per la salvezza dell'anno prima.Ci sono delle inesattezze che vanno chiarite, perché il presidente viene più volte accusato, dai giornali ma anche dallo stesso Nainggolan, di non aver mantenuto la parola. Nainggolan lo aprrezzo come calciatore e come professionista.