Dott. Capua (FIGC): “Seguire tutti l’esempio della Lazio, vacciniamoci”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Pino Capua ha commentato la decisione unanime dei calciatori della Lazio di vaccinarsi contro il Covid

"Assolutamente sì. La pandemia è diventata una tragedia universale, bisogna far capire nel modo più chiaro e più semplice possibile che la vaccinazione di massa è l'unica via per uscire da questo momento così difficile. In particolare se parliamo del mondo dello sport, veicolo per trasmettere il buon esempio a milioni di persone".