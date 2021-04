Capuano: “Ceferin fa di tutto per andare nel torto. Il clima di vendetta…”

Il pensiero del giornalista: "Discutere la SuperLeague è opporsi è un conto, il clima di vendetta e rifiutare di vedere i problemi un altro"

"Ceferin sta facendo di tutto per passare dalla parte del torto. Discutere la SuperLeague è opporsi è un conto, il clima di vendetta e rifiutare di vedere i problemi un altro. Tralasciando i modelli che ora vengono proposti come virtuosi (ad esempio il Psg)". Questo il commento di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, in merito alle ultime dichiarazioni del presidente Uefa Aleksander Ceferin in merito al fallimento della Superlega.