Capuano: “Ecco cosa deve succedere per riavere l’Inter nella corsa scudetto”

L’Inter che prova a rientrare nella corsa scudetto. Adesso è a meno sei punti dalla vetta e di questo, in un articolo pubblicato sul sito di Panorama, ha parlato Giovanni Capuano. Il giornalista ha spiegato innanzitutto che la squadra di Conte è stata ‘costruita per la rimonta’ e può provarci ora “spinta da una condizione notevole (viste le circostanze) e da un calendario agevole allo starter”.

Nelle prime sette gare in calendario cinque si giocheranno al Meazza e non saranno sfide impossibili per i nerazzurri. “L’Inter può pensare di fare filotto e poi vedere l’effetto che fa“, sottolinea lo stesso articolo nel quale viene spiegato anche che ci sono novità in questa Inter che possono far pensare al tentativo di rimonta. A partire dalle variazioni tattiche di Conte che ha impianto Eriksen in un sistema pensato per lui.

“Quali sono le condizioni che possono portare l’Inter nella contesa? Prima di tutto un rallentamento davanti. Mentre la Juventus qualche problema l’ha mostrato, la Lazio lavora a fari spenti da almeno un paio di settimane e se scavalla la trasferta a Bergamo nel giorno dell’esordio poi può correre sulle ali dell’entusiasmo. E poi allungare il proprio raggio d’azione da 60 a 90 minuti e smettere di regalare gol agli avversari”, sostiene il giornalista riferendosi a qualche sofferenza di troppo durante la partita.

(Fonte: Panorama)