Capuano: “Nuovo logo? Tifosi Inter come quelli della Juve, discorsi sterili. Per fortuna…”

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha espresso la sua opinione sull’ultima grande notizia che sta facendo discutere in queste ore i tifosi dell‘Inter, relativa al possibile cambio di nome e logo dei nerazzurri. Ecco il tweet:

“Il dibattito dei tifosi dell’#Inter sul possibile cambio di logo (“Non si tocca la storia”) è sterile come lo era quello dei tifosi della #Juventus prima di passare all’attuale JJ. E come quello sugli stadi. Le aziende cambiano, si evolvono e crescono. Per fortuna“.