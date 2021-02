Capuano: “L’inizio della cavalcata dell’Inter ha una data precisa. Da lì…”

L'Inter non si ferma più e batte per 3-0 il Genoa. Una galoppata che, secondo Giovanni Capuano, ha avuto inizio in una data precisa

Marco Macca

Una marcia forsennata, con l'orizzonte scudetto sempre più vicino. L'Internon si ferma più e batte per 3-0 il Genoa di Ballardini, allungando in testa alla classifica. Una galoppata che, secondo Giovanni Capuano, ha avuto inizio da una data precisa:

"Lo strappo dell'#Inter cominciato lo scorso 22 novembre (8° giornata) con #InterTorino. Da quel giorno: 14 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. 44 punti sui 51 potenziali (media 2,58)".