Capuano: “Inter, capolavoro di Marotta e Ausilio. In arrivo altre certezze”

Per il giornalista i nerazzurri sono tornati a godere dei favori del pronostico in chiave scudetto dopo gli ultimi sviluppi sul mercato

Giovanni Capuano, nel suo editoriale per Panorama, ha fatto le carte al campionato di Serie A al termine della sessione estiva di calciomercato. Questa la sua previsione sul vertice della classifica: "Ora che le bocce sono ferme, in prima fila ci vanno Inzaghi e Gasperini. Marotta e Ausilio hanno fatto un capolavoro di equilibrismo. Correa è più della ciliegina sulla torta e stanno arrivando rinnovi pesanti che daranno certezze a un gruppo nato in un'estate di grandi scossoni. A inizio agosto - addio di Lukaku - l'Inter ha rischiato un ridimensionamento violento. Oggi è una squadra meno forte di quella di Conte ma comunque solida e dentro un contesto in cui non c'è nessuna lepre di riferimento. Situazione che fa dire come possa essere anche la grande occasione dell'Atalanta. A Gasperini non piacerà, ma pur senza il super colpo ha in mano una rosa da lotta scudetto in cui, Romero a parte, sono rimasti tutti i big".