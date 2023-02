Capuano: “L’Inter a Genova si è tirata fuori dallo scudetto. Spalletti? Voglio ricordare…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Giovanni Capuano ha parlato della lotta scudetto. Con 15 punti di vantaggio sull'Inter, il Napoli viaggia verso il suo terzo scudetto della sua storia: "La classifica rispecchia il dominio che il Napoli esprime in campo. È vero che non arrivano segnali di flessione da parte degli azzurri, ma soprattutto è vero che non arrivano segnali che le altre possano inseguire a tal punto da mettere in crisi la squadra di Spalletti".