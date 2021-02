Capuano: “Inter mai centrale nel business Zhang, la rispetti. Ora resta solo da…”

Il commento del giornalista di Panorama sulle ultime dichiarazioni del patron di Suning: "Chiudere e ridurre le attività irrilevanti per l'industria"

Hanno fatto molto rumore le ultimissime dichiarazioni del patron di Suning Jindong Zhang, che ha dichiarato come sia ora fondamentale chiudere e ridurre le attività irrilevanti per l'industria del colosso cinese. E che ne sarà ora dell'Inter, considerate anche le numerose voci su una possibile cessione? Giovanni. Capuano commenta così le parole di Zhang: "Se le cose stanno così, resta solo da fare in fretta. L’Inter non è mai stata centrale nel business di Zhang, ora è un peso ma ha una storia che va rispettata come quella di tutti i club".