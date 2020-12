Settima vittoria consecutiva per l’Inter che, in attesa del Milan, si porta momentaneamente prima in classifica grazie al successo per 2-1 sul Verona. Ecco il commento del giornalista Giovanni Capuano su Twitter:

“Partita di grande sostanza Inter, la migliore delle ultime. ST da squadra leader dopo un PT lento come contro Napoli e Spezia. Settima vittoria consecutiva per Conte. Alla ripresa avrà il Crotone in casa e la Sampdoria fuori prima di Roma-Inter e Inter-Juve”.