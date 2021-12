Capuano: “Lukaku, intervista suicida. Problemi al Chelsea e porta in faccia dall’Inter”

Dell'intervista dell'ex centravanti dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato anche il giornalista Giovanni Capuano

Intervista suicida di Lukaku che in un colpo solo riesce a creare problemi al suo club, il Chelsea, e prendersi una porta in faccia dagli ex tifosi dell’Inter. Così suicida da apparire sincera, perché se ci fosse stato dietro un calcolo non si sarebbe esposto così