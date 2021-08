Capuano: “DAZN? Se paghi meno, ovvio che la qualità sia minore. So che in Lega…”

Intervenuto a Tutti Convocati, Giovanni Capuano ha parlato dei problemi avuti da DAZN nella trasmissione delle partite

"DAZN? Scelta della Lega, ma anche di noi abbonati: se paghiamo di meno, possiamo immaginare che la qualità sia minore. Se pensiamo al 4K, possibile che si paghi di più. Lo streaming ha qualità minore. Possiamo attribuire quello che è successo a una prima volta nell'ambito di un impegno di questo genere, Juventus-Napoli sarà il primo vero crash test. So che in Lega sono molto attenti e chiederanno per iscritto conto di quanto accaduto. Anche perché siamo all'inizio di un rapporto di tre anni".