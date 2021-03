Capuano: “Rinvio? Si rischia vantaggio sportivo. Caso Inter obbliga a presa di coscienza”

Il giornalista ha commentato la decisione dell'Ats di rinviare la gara tra Inter e Sassuolo dopo le 4 positività in casa nerazzurra

"Si aprono due grandi temi: il primo riguarda il rischio di non arrivare in fondo al campionato visto che mancano 11 giornate e il calendario prevede che entro il 23 maggio si debba finire tutto così da consegnare a Mancini i nazionali per l'Europeo. Qualche data per i recuperi c'è, ma se in ogni caso di positività dovesse scattare il rinvio della partita si arriverebbe a un collasso del sistema. E poi il condizionamento a livello sportivo perché la stragrande maggioranza dei club (Inter compresa) fin qui ha giocato andando oltre ogni tipo di emergenza e affrontando in alcune occasioni partite in condizioni davvero difficili. Vedersi rinviare un appuntamento può rappresentare un vantaggio sportivo".