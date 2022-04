Capuano: “Il risultato del Napoli toglie ogni illusione all’Inter: con la Juve…”

Il commento del giornalista di Panorama: "Il risultato del Napoli a Bergamo toglie ogni residua illusione all’Inter

"Il risultato del Napoli a Bergamo toglie ogni residua illusione all’Inter: contro la Juventus gioca per un solo risultato (la vittoria) per non vedersi scivolare via lo scudetto". Questo il breve commento di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, in merito alla giornata corrente di Serie A: attualmente gli azzurri si trovano a + 6 dalla squadra di Inzaghi, che ha però due partite in meno.