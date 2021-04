Capuano: “Sia chiaro, non è lo scudetto di Suning. L’Inter ha vinto grazie a…”

Le parole del giornalista a Sportitalia: "Io non ho colto nelle parole di Conte il desiderio di andare via, ma quello di restare all'Inter mettendo con chiarezza le carte in tavola"

"Io non ho colto nelle parole di Conte il desiderio di andare via, ho colto il desiderio di restare all'Inter ma mettendo con chiarezza le carte in tavola. L'anno scorso alcune uscite sono state inopportune a livello di durezza comunicativa, ma adesso Conte ha tutte le ragioni del mondo: deve essere chiaro che questo non è lo scudetto di Suning e Zhang, ma dei giocatori, del miglior dirigente italiano Beppe Marotta, e di Conte, perché solo uno come lui sarebbe stato in grado di isolare lo spogliatoio in tutto questo casino".