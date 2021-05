Capuano: “Juve-Inter? Arbitraggio indecente. Ma un fatto dimostra che non ci sono complotti”

Continuano a far discutere le decisioni prese ieri pomeriggio da Calvarese durante Juventus-Inter: questa l'opinione di Capuano

Continuano a far discutere le decisioni prese ieri pomeriggio da Calvarese durante Juventus-Inter. In particolare, a suscitare notevoli perplessità è stato il rigore assegnato per fallo (inesistente) di Ivan Perisic su Juan Cuadrado a pochi istanti dalla fine, rigore che poi ha regalato ai bianconeri la vittoria sulla squadra di Conte. Secondo Giovanni Capuano, però, sono da mettere da parte teorie complottiste: