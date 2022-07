Caputi: “Acerbi può dare ancora molto alla Lazio, le offerte non mancheranno”

"E' in linea con quello che accade. Ha speso molti soldi e ha lavorato per accontentare l'allenatore. Su Acerbi è una questione tecnico-ambientale, Sarri ha fatto una scelta. Auguriamoci che si risolva tutto per il meglio di entrambi, club e giocatore. Acerbi credo che possa dare ancora un bel po' e le offerte non mancheranno. Il riferimento alla Roma? Forse si riferiva alla proprietà precedente, i Friedkin non parlano e anche Mourinho non ha detto nulla sulle ambizioni".