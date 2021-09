Caputo: “Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia della Samp”

Il nuovo attaccante della Sampdoria ha parlato della nuova avventura, sarà avversario dell'Inter alla ripresa del campionato

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - "Arrivo con lo spirito a mille, ho grande entusiasmo. La Samp ha tifosi fantastici, è un club storico: non vedo l'ora di scendere in campo e di dare tutto per questa maglia". Così il neoattaccante della Sampdoria, Francesco Caputo, ai canali ufficiali del club. "La mia carriera - dice - è stata in salita, sono orgoglioso di quello che ho fatto così come ora lo sono di essere in squadra come questa. Ho iniziato dai campi in terra battuta fino ad arrivare alla Nazionale. La Samp è un altro traguardo della mia carriera. Voglio dare il mio contributo".