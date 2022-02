Caputo: “Sensi, giocatore di qualità altissima. Inter favorita per lo scudetto”

In diretta sul canale Twitch di DAZN, l’attaccante della Samp Ciccio Caputo ha parlato così di Stefano Sensi e dell'Inter

In diretta sul canale Twitch di DAZN, l’attaccante della Samp Ciccio Caputo ha parlato così di Stefano Sensi: "È molto carico, lo si è visto domenica. Lo conosco dalla Nazionale, è sempre stato un giocatore di qualità altissima. Purtroppo ha avuto tanti problemi fisici. È venuto qui con umiltà per rimettersi in gioco e ci sta dando una grossa anno. Deve continuare così".

Caputo ha poi detto la sua sull'Inter: "L'Inter in questo momento è la favorita ed è la squadra più forte. Completa in tutti i reparti, secondo me è la squadra in questo momento può vincere al campionato ma occhio alla Juventus dopo il mercato di gennaio oltre a Milan e Napoli".