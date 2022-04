Caravello: “Bisogna riformare il sistema: 5 italiani in campo. Il mercato…”

Le dichiarazioni del noto operatore di mercato sulla situazione del calcio italiano e sul calciomercato estivo

L'agente e intermediario Danilo Caravello ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: "L’Italia? Mi auguro che finalmente si faccia qualcosa di concreto e non solo chiacchiere. Il problema della Nazionale parte dal 2010, dalla generazione che ha vinto il Mondiale nel 2006 in poi c’è stato poco o nulla. Bisogna ragionare e fare riforme di sistema".

“Vada per la liberalizzazione degli extracomunitari, ma in campo devono esserci cinque italiani. Altrimenti la Nazionale ne risente. Toglierei minutaggi e regole dei giovani. Serve coraggio e mettere in condizione di giocare i più giovani”.

“Sarebbe stato un palliativo, dobbiamo ragionare a lungo raggio. Magari saremmo usciti contro il Portogallo. Al di là di tutto una squadra come la Macedonia andava battuta. Serve cambiare tutto il sistema calcio che non porta più risultati. Bisogna apportare correttivi. Serve coraggio”.

“L’Under 21 è un bel serbatoio. Come i ragazzi che hanno giocato contro la Turchia. Bisogna dare fiducia ai giovani, li abbiamo. Non è possibile che si dia fiducia solo a Sassuolo, anche in piazze con più pressioni. Ho visto discutere Donnarumma, non dimentichiamoci che è un 99. I giovani vanno supportati e fatti sbagliare”.