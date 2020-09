Caravello: “Inter, Vidal può dare tanto. Lautaro-Barcellona operazione non semplice: credo che…”

Danilo Caravello, agente e operatore di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb del futuro di Lautaro Martinez, diviso tra il possibile rinnovo con l’Inter e il passaggio al Barcellona dopo la conferma di Lionel Messi: “Credo più ad un rinnovo: la situazione di Messi, suo grande sponsor, non è ancora chiara. Il Barça deve prima liberarsi degli ingaggi più pesanti come Suarez e Vidal. Oggi non è un’operazione semplice“.

Infine una battuta sul possibile grande colpo in Serie A: “Suarez alla Juve. Un grande colpo. Ha voglia, rabbia e in area è letale. E anche Vidal può dare tanto“.