Caravello: “Il gioco di Mou non entusiasma. Scudetto? Sembrava deciso e invece…”

Le dichiarazioni dell'operatore di mercato sui temi caldi riguardanti il campionato di Serie A tra Mourinho e lo Scudetto

L'agente Danilo Caravello ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della volata per il titolo di Serie A, di mercato e della stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma.

"Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante. È un campionato interessante. Sia in testa che in coda. Lo Scudetto sembrava una cosa abbastanza decisa. Invece non è così".