Caravello: “Scudetto? Milan favorito. Juve-Inter? Saranno importanti…”

Le dichiarazioni del noto procuratore sulla finale di Coppa Italia e sulla volata scudetto con l'Inter protagonista

"Inter-Juve? Quando giochi una partita unica è sempre bella, importante ed equilibrata. Saranno importanti episodi e condizione fisica e mentale. Per la Juve è un obiettivo primario, l’Inter è ancora in corsa per lo Scudetto".